0

Лоран Мекьес о 3-м месте Цуноды в первой практике в Лас-Вегасе: «Юки работает, а «Ред Булл» его поддерживает»

Мекьес прокомментировал пятничный результат Цуноды в Лас-Вегасе.

Руководитель «Ред Булл» поделился мнением насчет того, что Юки Цунода оказался выше Макса Ферстаппена в первой практике перед Гран-при Лас-Вегаса.

В первой тренировке японец показал 3-е время, в то время как Ферстаппен стал 4-м.

«Вся команда поддерживает обоих пилотов – и Макса, и Юки. Мы знаем, насколько трудно стабильно держаться в темпе напарника. Когда удается найти темп и сократить разрыв, как сегодня утром [в первой тренировке], важно и дальше наращивать скорость.

Во второй практике нам не удалось подтвердить результаты [из-за красных флагов], но Юки работает, а команда его поддерживает. Мы знаем, что у него непростая ситуация.

Честно говоря, эта команда никогда не сдавалась. Сезон трудный, а машина показывала не тот темп, который мы хотели – но команда продолжала работать, искала все более экстремальные варианты настроек, чтобы определить «рабочее окно», отчасти за счет разработки обновлений.

Во второй половине сезона нам удалось прибавить – это правда. Но это все заслуги всех сотрудников в Милтон-Кейнсе, которым пришлось выдержать это давление и которые дали достойный ответ, так и не сдавшись. А мы знаем, что это непросто», – сказал Мекьес.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Албон – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Пиастри – 8-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
