  • Ньюи снимется в документальном фильме о «величайшем разуме «Ф-1». Бен Аффлек и Мэтт Дэймон – исполнительные продюсеры
Ньюи снимется в документальном фильме о «величайшем разуме «Ф-1». Бен Аффлек и Мэтт Дэймон – исполнительные продюсеры

Аффлек и Дэймон поучаствуют в создании фильма о Ньюи.

«Астон Мартин» объявил, что о техническом партнере команды Эдриане Ньюи и его работе в британском коллективе создадут документальный фильм.

Рабочее название проекта – «Турбулентность: величайший разум «Ф-1».

Картину будут снимать компании The Whisper Group и Mark Stewart Productions (MSP). Последняя основана Марком Стюартом, сыном трехкратного чемпиона «Формулы-1» Джеки Стюартом.

Голливудские звезды Бен Аффлек и Мэтт Дэймон станут одними из исполнительных продюсеров ленты.

«Когда Марк Стюарт предложил мне сняться в документальном фильме, это польстило, однако поначалу я не был уверен, соглашаться ли. Но один из трогательных моментов, касающихся моей автобиографии 2017 года – количество полученных писем о том, как книга зажгла в людях интерес и уважение к конструкторским и инженерным решениям, касающихся гоночных машин – как активно гонщики вовлечены в конструкторский процесс, какую важную роль играет настрой.

Надеюсь, фильм покажет страсть, рабочие методы, силу мышления, которые необходимы для того, чтобы болид «Ф-1» оказался на решетке. Картина рассказывает о трудностях, с которыми я столкнулся в начале марта в новой команде при подготовке к, пожалуй, самым масштабным изменениям регламента в истории «Ф-1». Также он углубляется в историю моей карьеры до этого момента и показывает, как она помогла мне подготовиться к этому огромному вызову», – заявил Ньюи.

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл также высказался о проекте:

«Эдриан Ньюи – легенда нашего спорта и величайший конструктор болидов «Ф-1» всех времен – вот почему мы пригласили его в семью «Астон Мартин». Этот документальный фильм предоставит беспрецедентный доступ к блестящему разуму Эдриана и закулисной истории одного из самых захватывающих проектов в мировом спорте».

Хуан-Пабло Монтойя: «За следующие три года у «Астон Мартин» появится свой чемпион «Ф-1» – гарантирую»

Менеджер Леклера неоднократно общался с «Астон Мартин» по поводу сезона-2027 (Лео Туррини)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Астон Мартин»
