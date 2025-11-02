  • Спортс
  • Мика Хаккинен о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «На самом деле для руководства «Макларена» это настоящий кошмар»
Мика Хаккинен о борьбе Норриса и Пиастри за титул: «На самом деле для руководства «Макларена» это настоящий кошмар»

Хаккинен оценил тяжесть положения «Макларена».

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен считает, что руководство «Макларена» на самом деле оказалось в очень сложной ситуации, учитывая, что оба гонщика команды претендуют на победу в чемпионате.

По словам Хаккинена, в такой ситуации команде очень сложно сохранять нейтралитет, при этом отношения с гонщиком, который придет вторым, неизбежно ухудшатся

«Это гонки. И один из гонщиков «Макларена» может выиграть чемпионат. На самом деле для руководства это настоящий кошмар. Это ужасная ситуация с точки зрения работы команды.

Я не говорю о том, что это плохо, нет. Просто такова ситуация. У «Макларена» прекрасные сотрудники, механики, инженеры, проектировщики.

Им нужно оптимально закончить сезон [чтобы выиграть титул], и тут на стороне Ландо Норриса есть больший опыт выступлений в «Ф-1». Хотя Оскар Пиастри тоже быстро набирается опыта. Так что я думаю, что они найдут способ хорошо закончить сезон», – рассказал Хаккинен.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
