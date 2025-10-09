Мика Хаккинен о подготовке дочери к «Ф-1»: «Гонщицы пробьются на высший уровень к 2030-му – Элла или кто-то еще»

Хаккинен считает дочь потенциальной гонщицей «Ф-1».

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен сообщил, что его 14-летняя дочь Элла способна пробиться в «Формулу-1» в ближайшие несколько лет. Кроме того, гонками занимается и 11-летний сын Даниэль.

«Элла и Даниэль упорно тренируются. Они пробегают по десять километров каждый день, занимаются растяжкой, укрепляют мышцы и придерживаются диеты. Каждый аспект на пределе. Могу сказать, что мои дети тренируются на том же уровне, что и Льюис Хэмилтон в «Ф-1». Ничто не остается без внимания», – заявил Хаккинен.

Финн рассказал о выступлениях Эллы на соревнованиях по картингу, где она была одной из младших:

«В серии примерно сотня детей, восемь из них – девочки. Недавно в Словакии Элла завоевала поул и стала второй в финальной гонке. Прекрасный результат. Направление абсолютно верное. Мотивация у дочери поразительная.

Элла – крайне талантливая гонщица. Я говорю не просто как отец, а как бывший топ-пилот. Результаты для меня не так важны в сравнением с развитием Эллы как гонщицы. Если наблюдается развитие, а мотивация правильная, есть шанс на успех».

Хаккинен убежден, что на решетке «Ф-1» скоро появится гонщица:

«Моя вера в это непоколебима, я уверен на 100 процентов. Гонщицы пробьются на высший уровень к 2030-му – будь то Элла или кто-то еще. Какая-то команда, несомненно, выберет девушку на место пилота в какой-то момент.

Новое поколение останется фанатами на следующие 20-25 лет – и, разумеется, гонщицы в «Ф-1» будут приветствоваться. Это означает еще более сильные позиции для серии, которая и так добивается существенного прогресса».

