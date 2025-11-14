Эдриан Ньюи: «Предпочитаю общаться с инженерами один на один. Большие собрания не приводят к новым идеям»

Ньюи объяснил принципы своего подхода к работе в «Ф-1».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи рассказал, как подходит к руководству техническим отделом команды «Ф-1».

«Наша команда состоит из 300 инженеров. Конечно, взаимодействие – наиболее важный аспект в работе. Во многом это даже важнее наличия талантливых личностей. Речь о том, как мы вместе работаем. Важно убедиться, что у нас налажена коммуникация и что мы извлекаем максимум, работая друг с другом.

Что это значит конкретно для меня? Что ж, это значит, что где-то около 50 процентов своего времени я работаю с другими инженерами – либо на индивидуальном уровне, либо в рамках собраний.

В целом, если честно, я предпочитаю первый вариант, поскольку, считаю, именно во время общения один на один можно чаще провести мозговой штурм.

Большие собрания, если не быть осторожным, превращаются в процедурный обмен информацией и не приводят к появлению новых идей – что важно. Поэтому нам нужно сочетать оба подхода», – сказал Ньюи.

Эдриан Ньюи: «Инженеры находятся под большим давлением из-за сроков. Все должно быть закончено к тестам в январе»

