«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026
«Альпин» объявила состав в «Формуле-1» на следующий год.
Французская команда сообщила о новом соглашении с Франко Колапинто перед Гран-при Сан-Паулу. Напарником Колапинто в 2026 году по-прежнему будет Пьер Гасли.
22-летний аргентинец проводит первый полноценный сезон в «Формуле-1». Франко не заработал ни одного очка за «Альпин».
В прошлом году Колапинто выступил за «Уильямс» в девяти гонках и дважды финишировал в топ-10.
