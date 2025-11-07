«Альпин» и Колапинто продлили контракт на сезон-2026

«Альпин» объявила состав в «Формуле-1» на следующий год.

Французская команда сообщила о новом соглашении с Франко Колапинто перед Гран-при Сан-Паулу. Напарником Колапинто в 2026 году по-прежнему будет Пьер Гасли .

22-летний аргентинец проводит первый полноценный сезон в «Формуле-1». Франко не заработал ни одного очка за «Альпин».

В прошлом году Колапинто выступил за «Уильямс » в девяти гонках и дважды финишировал в топ-10.

Сколько заработают пилоты «Ф-1» в 2026-м? $339 млн на всех, Ферстаппен впереди Хэмилтона на $5 млн