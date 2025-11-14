Тед Кравиц: «Давайте поговорим об отчетах Хэмилтона. Они оскорбили «Феррари»? Почему Льюиса не слушают?»

Кравиц рассказал, что его удивило в «Феррари».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц проанализировал ситуацию в «Феррари» после публичной критики президента компании Джона Элканна в адрес пилотов Скудерии.

«Если они начнут 2026-й не лучшим образом, то последуют изменения. Возможно, эти заявления [Элканна] – первый намек, признак того, что руководство недовольно результатами.

Фред Вассер неглуп, он отличный руководитель команды – не могу представить кого-то, кто справился бы лучше с этой должностью. Но я не знаю, достаточно ли у него власти, чтобы реализовывать желаемое.

Давайте поговорим об отчетах, которые [Льюис ] Хэмилтон пишет. Это своего рода модель, которая основана на том, чему он научился в «Макларене» и «Мерседесе». Эти отчеты оскорбили «Феррари»? Возможно, они подумали: «Ладно, спасибо. Но ты можешь просто пилотировать болид?»

Льюис писал все эти документы, но сколько раз «Феррари» пришлось все это заслушать? И почему в таком случае они его не слушают?

[Фернандо] Алонсо покинул «Феррари», сказав, что он не увидел команду, которая готова стабильно побеждать? В каком году это было, в 2014-м? А затем пришел [Себастьян ] Феттель, и он не смог ничего изменить. Это не новая проблема, не так ли?» – порассуждал Кравиц.

Тед Кравиц о критике Элканна: «Хэмилтон и Леклер и так думают о «Феррари». Пилоты должны говорить, что их все устраивает?»

