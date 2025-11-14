  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тед Кравиц: «Давайте поговорим об отчетах Хэмилтона. Они оскорбили «Феррари»? Почему Льюиса не слушают?»
12

Тед Кравиц: «Давайте поговорим об отчетах Хэмилтона. Они оскорбили «Феррари»? Почему Льюиса не слушают?»

Кравиц рассказал, что его удивило в «Феррари».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц проанализировал ситуацию в «Феррари» после публичной критики президента компании Джона Элканна в адрес пилотов Скудерии.

«Если они начнут 2026-й не лучшим образом, то последуют изменения. Возможно, эти заявления [Элканна] – первый намек, признак того, что руководство недовольно результатами.

Фред Вассер неглуп, он отличный руководитель команды – не могу представить кого-то, кто справился бы лучше с этой должностью. Но я не знаю, достаточно ли у него власти, чтобы реализовывать желаемое.

Давайте поговорим об отчетах, которые [Льюис] Хэмилтон пишет. Это своего рода модель, которая основана на том, чему он научился в «Макларене» и «Мерседесе». Эти отчеты оскорбили «Феррари»? Возможно, они подумали: «Ладно, спасибо. Но ты можешь просто пилотировать болид?»

Льюис писал все эти документы, но сколько раз «Феррари» пришлось все это заслушать? И почему в таком случае они его не слушают?

[Фернандо] Алонсо покинул «Феррари», сказав, что он не увидел команду, которая готова стабильно побеждать? В каком году это было, в 2014-м? А затем пришел [Себастьян] Феттель, и он не смог ничего изменить. Это не новая проблема, не так ли?» – порассуждал Кравиц.

Тед Кравиц о критике Элканна: «Хэмилтон и Леклер и так думают о «Феррари». Пилоты должны говорить, что их все устраивает?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФормула-1
logoФеррари
logoФредерик Вассер
logoСебастьян Феттель
Тед Кравиц
Джон Элканн
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион MotoGP-2024 Мартин: «Дерьмовый год не определит мою карьеру»
вчера, 19:53
Даниил Квят об идеальном пилоте: «Обгоны и защита – Алонсо, настрой – я»
вчера, 19:35
Команду «Ф-1» «Феррари» оценили в 6,4 млрд долларов, стоимость «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл» превысила отметку в 4 млрд (Sportico)
вчера, 18:57
Зак Браун: «Удивлен, насколько утилитарные отношения в некоторых командах между пилотами и боссами»
вчера, 18:18
Комиссия «Ф-1» разрешила пилотам менять номера и обновила требования к ливреям
вчера, 17:37
Зак Браун: «Норрис и Пиастри сердились только на меня и Стеллу, между пилотами ни разу не было разладов»
вчера, 16:59
Лоран Мекьес: «Цунода – невероятная личность, максимально искренний человек, символ для «Ред Булл» в болиде и вне его»
вчера, 15:30
Джеймс Воулз: «Горжусь Колапинто – Франко заслужил место в «Альпин» в 2026-м»
вчера, 14:58
Хэмилтон посетил базу «Феррари», команда выложила фото тату «Преданность» на руке Льюиса
вчера, 14:15Фото
Жак Вильнев о критике Элканна: «Таков путь «Феррари», похоже. Надо помнить, как все закончилось с Простом, Мэнселлом, Алонсо, Феттелем»
вчера, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото