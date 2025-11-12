Тед Кравиц о критике Элканна: «Хэмилтон и Леклер и так думают о «Феррари». Пилоты должны говорить, что их все устраивает?»

Кравиц разобрал претензии Элканна к гонщикам «Феррари».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал высказывания президента «Феррари» Джона Элканна в адрес Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера .

По мнению босса, пилотам следует сосредоточиться на выступлениях и «меньше говорить». Кроме того, Элканн заявил, что «Феррари» нужны гонщики, которые «думают не о себе, а о «Феррари».

«Не будем забывать, что именно Шарль и Льюис зарабатывали очки и вывели «Феррари» на второе место в Кубке конструкторов. И не будем забывать, что у болида есть фундаментальный изъян, который не помогло исправить обновление в Бельгии – он касается планки и невозможности гоняться с низким дорожным просветом.

Именно пилоты набирают очки, а Элканн публично их выделяет… Но у гонщиков широкие плечи – они способны держать удар. Льюис уже опубликовал сообщение в социальных сетях, и заметили ли вы, что Шарль Леклер тоже это сделал?

Они выступили единым фронтом и сказали: «Слушай, мы думаем только о благе команды». Очевидно, это позиция пилотов.

Элканн может говорить, что хочет, он президент, но утверждать, что пилотам нужно меньше думать о себе о больше о команде… Гонщики и так думают о команде, разумеется.

Может, Элканна застали в такой момент – никто не любит двойные сходы, естественно. Признает ли Элканн, что выразился слишком резко? Не знаю.

А что должен говорить Льюис? Что должен говорить Шарль? «О, меня все устраивает»? Никто на это не купится. Невозможно отрицать происходящее», – заявил эксперт.

