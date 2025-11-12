  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тед Кравиц о критике Элканна: «Хэмилтон и Леклер и так думают о «Феррари». Пилоты должны говорить, что их все устраивает?»
6

Тед Кравиц о критике Элканна: «Хэмилтон и Леклер и так думают о «Феррари». Пилоты должны говорить, что их все устраивает?»

Кравиц разобрал претензии Элканна к гонщикам «Феррари».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал высказывания президента «Феррари» Джона Элканна в адрес Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

По мнению босса, пилотам следует сосредоточиться на выступлениях и «меньше говорить». Кроме того, Элканн заявил, что «Феррари» нужны гонщики, которые «думают не о себе, а о «Феррари».

«Не будем забывать, что именно Шарль и Льюис зарабатывали очки и вывели «Феррари» на второе место в Кубке конструкторов. И не будем забывать, что у болида есть фундаментальный изъян, который не помогло исправить обновление в Бельгии – он касается планки и невозможности гоняться с низким дорожным просветом.

Именно пилоты набирают очки, а Элканн публично их выделяет… Но у гонщиков широкие плечи – они способны держать удар. Льюис уже опубликовал сообщение в социальных сетях, и заметили ли вы, что Шарль Леклер тоже это сделал?

Они выступили единым фронтом и сказали: «Слушай, мы думаем только о благе команды». Очевидно, это позиция пилотов.

Элканн может говорить, что хочет, он президент, но утверждать, что пилотам нужно меньше думать о себе о больше о команде… Гонщики и так думают о команде, разумеется.

Может, Элканна застали в такой момент – никто не любит двойные сходы, естественно. Признает ли Элканн, что выразился слишком резко? Не знаю.

А что должен говорить Льюис? Что должен говорить Шарль? «О, меня все устраивает»? Никто на это не купится. Невозможно отрицать происходящее», – заявил эксперт.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Леклер и Хэмилтон написали о единстве и поддержке команды после критики со стороны Элканна

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
Джон Элканн
Тед Кравиц
Гран-при Бельгии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер о штрафе Пиастри: «Не понимаю, почему в «Макларене» не попытались хоть что-то сказать стюардам»
23 минуты назад
Тото Вольфф о борьбе в командном зачете: «В любой их трех оставшихся гонок все может перевернуться»
сегодня, 18:00
Тед Кравиц: «Вероятно, в составе «Рейсинг Буллз» в следующем сезоне не будет Цуноды»
сегодня, 17:26
Ральф Шумахер: «Создается ощущение, что гонки «Ф-1» стали для Хэмилтона слишком быстрыми»
сегодня, 16:48
Оскар Пиастри: «Гоночный уик-энд в Баку был худшим в моей карьере»
сегодня, 16:31
Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен выбыл из гонки за титул, но в глазах болельщиков остается народным чемпионом»
сегодня, 15:57
Владимир Башмаков: «Антонелли – внешне как гибрид Сенны и Росси. Безупречный Гран-при, Расселл будто был в роли Пиастри»
сегодня, 15:48
Изак Аджар о будущем: «За всю карьеру я ни разу не подписывал контракт на следующий год до окончания текущего сезона»
сегодня, 15:25
Браунинг проведет за «Уильямс» практику в Абу-Даби и тесты новичков
сегодня, 15:09
Владимир Башмаков: «Пиастри не смог использовать новинки так, как Норрис. Можно говорить о заговорах и ментальной составляющей, но техника имеет решающее значение»
сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото