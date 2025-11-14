Джонатан Уитли: «Хочу, чтобы Ферстаппен пилотировал «Ауди»
Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли, ранее трудившийся в «Ред Булл», признался, что был бы счастлив переходу чемпиона в его команду.
Со следующего года «Заубер» начнет выступать под брендом «Ауди».
«Да, я хочу, чтобы Макс Ферстаппен пилотировал нашу машину. Каким руководителем я бы был, если бы не хотел этого?
К счастью, я давно дружу с Максом, а также с его отцом Йосом и менеджером Раймондом [Вермюленом]. Такая дружба развивается благодаря тому, что вы всегда ведете себя честно и не предаете выстроенное доверие.
Однако не думаю, что прямо сейчас этого достаточно, чтобы связывать Ферстаппена с местом в команде «Формулы-1» «Ауди», – сообщил Уитли.
