Джонатан Уитли: «Хочу, чтобы Ферстаппен пилотировал «Ауди»

В «Ауди» были бы рады поработать с Ферстаппеном.

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли, ранее трудившийся в «Ред Булл », признался, что был бы счастлив переходу чемпиона в его команду.

Со следующего года «Заубер » начнет выступать под брендом «Ауди».

«Да, я хочу, чтобы Макс Ферстаппен пилотировал нашу машину. Каким руководителем я бы был, если бы не хотел этого?

К счастью, я давно дружу с Максом, а также с его отцом Йосом и менеджером Раймондом [Вермюленом]. Такая дружба развивается благодаря тому, что вы всегда ведете себя честно и не предаете выстроенное доверие.

Однако не думаю, что прямо сейчас этого достаточно, чтобы связывать Ферстаппена с местом в команде «Формулы-1» «Ауди », – сообщил Уитли.

