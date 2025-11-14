7

Джонатан Уитли: «Хочу, чтобы Ферстаппен пилотировал «Ауди»

В «Ауди» были бы рады поработать с Ферстаппеном.

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли, ранее трудившийся в «Ред Булл», признался, что был бы счастлив переходу чемпиона в его команду.

Со следующего года «Заубер» начнет выступать под брендом «Ауди».

«Да, я хочу, чтобы Макс Ферстаппен пилотировал нашу машину. Каким руководителем я бы был, если бы не хотел этого?

К счастью, я давно дружу с Максом, а также с его отцом Йосом и менеджером Раймондом [Вермюленом]. Такая дружба развивается благодаря тому, что вы всегда ведете себя честно и не предаете выстроенное доверие.

Однако не думаю, что прямо сейчас этого достаточно, чтобы связывать Ферстаппена с местом в команде «Формулы-1» «Ауди», – сообщил Уитли.

Экс-менеджер Шумахера Вебер: «Михаэль и Макс Ферстаппен – настоящие спортсмены, а не голливудские звезды»

Дженсон Баттон: «Забавно, что теперь почти все болеют за Ферстаппена – у некоторых людей короткая память»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
Джонатан Уитли
logoРед Булл
logoЙос Ферстаппен
logoАуди
logoЗаубер
возможные переходы
logoФормула-1
Макс Ферстаппен
