Дженсон Баттон: «Забавно, что теперь почти все болеют за Ферстаппена – у некоторых людей короткая память»

Баттон посчитал забавной всеобщую любовь к Ферстаппену.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном по ходу сезона-2025.

«По первой части года казалось, что выиграет Оскар Пиастри. Он опережал Норриса, для которого тяжело сложилась гонка в Монреале. Но ситуация перевернулась после летнего перерыва. Такое случается. Подобное бывало и в моей карьере.

Но есть и Ферстаппен, который выступает выдающимся образом. Считаю, это лучший Макс за все время. После всех этих лет забавно, что теперь почти все болеют за Макса, и замечать, что у некоторых людей короткая память.

Я не люблю ставки, но должен сказать, что Максу терять нечего. Пусть у него не лучшая машина, но он уже выиграл четыре титула и сейчас является наиболее расслабленным пилотом в чемпионской гонке», – заявил британец.

