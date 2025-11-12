Дженсон Баттон: «Забавно, что теперь почти все болеют за Ферстаппена – у некоторых людей короткая память»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном по ходу сезона-2025.
«По первой части года казалось, что выиграет Оскар Пиастри. Он опережал Норриса, для которого тяжело сложилась гонка в Монреале. Но ситуация перевернулась после летнего перерыва. Такое случается. Подобное бывало и в моей карьере.
Но есть и Ферстаппен, который выступает выдающимся образом. Считаю, это лучший Макс за все время. После всех этих лет забавно, что теперь почти все болеют за Макса, и замечать, что у некоторых людей короткая память.
Я не люблю ставки, но должен сказать, что Максу терять нечего. Пусть у него не лучшая машина, но он уже выиграл четыре титула и сейчас является наиболее расслабленным пилотом в чемпионской гонке», – заявил британец.
Алексей Попов и шансах Ферстаппена на титул: «Мне кажется, Макса может спасти только чудо»
Лео Туррини: «Ферстаппен – Пеле «Ф-1», но в Бразилии Супермакса опередил Антонелли – мой Гарри Поттер»