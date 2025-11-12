  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дженсон Баттон: «Забавно, что теперь почти все болеют за Ферстаппена – у некоторых людей короткая память»
25

Дженсон Баттон: «Забавно, что теперь почти все болеют за Ферстаппена – у некоторых людей короткая память»

Баттон посчитал забавной всеобщую любовь к Ферстаппену.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном по ходу сезона-2025.

«По первой части года казалось, что выиграет Оскар Пиастри. Он опережал Норриса, для которого тяжело сложилась гонка в Монреале. Но ситуация перевернулась после летнего перерыва. Такое случается. Подобное бывало и в моей карьере.

Но есть и Ферстаппен, который выступает выдающимся образом. Считаю, это лучший Макс за все время. После всех этих лет забавно, что теперь почти все болеют за Макса, и замечать, что у некоторых людей короткая память.

Я не люблю ставки, но должен сказать, что Максу терять нечего. Пусть у него не лучшая машина, но он уже выиграл четыре титула и сейчас является наиболее расслабленным пилотом в чемпионской гонке», – заявил британец.

Алексей Попов и шансах Ферстаппена на титул: «Мне кажется, Макса может спасти только чудо»

Лео Туррини: «Ферстаппен – Пеле «Ф-1», но в Бразилии Супермакса опередил Антонелли – мой Гарри Поттер»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosprint
logoФормула-1
logoМакларен
logoРед Булл
logoДженсон Баттон
logoОскар Пиастри
Гран-при Канады
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алекс Албон: «В Бразилии упущен хороший шанс на очки»
9 минут назад
Гельмут Марко: «У «Ред Булл» очень узкий диапазон настроек – это можно назвать главную слабостью болида»
20 минут назад
Лео Туррини о критике Элканна: «Феррари» не выигрывала с 2007-го точно не из-за Алонсо, Феттеля, Леклера или Хэмилтона. Мы никогда не победим, если не поймем это»
51 минуту назад
Серхио Перес: «Кадиллак» нацелен на большие достижения, так что для меня не важно, на каких позициях мы окажемся на старте»
57 минут назад
Ральф Шумахер: «В «Ред Булл» не до конца понимают, как работает их болид»
сегодня, 12:20
Серхио Перес: «Попадание на подиум – цель для «Кадиллака» на ближайшее будущее»
сегодня, 11:49
Макс Ферстаппен о сезоне-2025: «Моментом для критики можно назвать ситуацию на этапе в Барселоне»
сегодня, 11:25
Себастьян Феттель о потенциальной должности в «Ф-1»: «Должна быть цель, не хочу делать это ради денег»
сегодня, 11:04
Сотрудник «Рейсинг Буллз» жестами поддержал свист фанатов в адрес Норриса в Бразилии. Команда заявила, что это не отражает ее ценности
сегодня, 10:39
Алексей Попов о лидерстве «Феррари» по пит-стопам: «Хоть где-то. Опускать болид нельзя, дубасить нельзя, тормоза горят, задняя часть не попадает в баланс, Элканн недоволен пилотами»
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото