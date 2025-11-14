Эдриан Ньюи: «Инженеры находятся под большим давлением из-за сроков. Все должно быть закончено к тестам в январе»

Ньюи отметил трудности в работе над новым болидом «Астон Мартин».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, как проходит подготовка команды к сезону-2026, когда в силу вступит новый регламент.

«Мы находимся под большим давлением из-за сроков – нам нужно вовремя закончить основную составляющую болида, что включает в себя коробку передач, шасси, переднюю подвеску, заднюю подвеску и прочее. Все это должно быть закончено вовремя – к тестам в январе.

По правде говоря, я, вероятно, провожу больше времени, чем мне хотелось бы, около 50 процентов всего моего времени, за чертежной доской или за работой с CFD [вычислительной гидродинамикой] и прочим, чтобы убедиться, что мы работаем с концепцией, которой все довольны.

Я всегда стремлюсь к тому, чтобы каждый участвовал в проекте и поддерживал его», – сказал Ньюи.

Эдриан Ньюи об ожиданиях на сезон-2026: «Честным ответом будет, что я не имею ни малейшего понятия. «Астон Мартин» переживает переходный период»

