Сотрудник «Рейсинг Буллз» жестами поддержал свист фанатов в адрес Норриса в Бразилии. Команда заявила, что это не отражает ее ценности

«Рейсинг Буллз» отреагировали на инцидент с сотрудником и Норрисом.

Пилота «Макларена » Ландо Норриса вновь освистали фанаты на победном Гран-при Сан-Паулу.

Во время награждения один из сотрудников «Рейсинг Буллз » поддержал болельщиков: специалист снимал зрителей на видео и со смехом показывал большой палец вниз. Другая работница команды остановила коллегу.

Коллектив из Фаэнцы выпустил заявление:

«Нам известно о видео с подиума. Это не отражает ценности и дух «Рейсинг Буллз».

С ситуацией разобрались внутри команды. Мы считаем, что необходимо отмечать выдающиеся выступления и проявлять уважение к любому пилоту, команде и болельщику как на трассе, так и за ее пределами».

Норриса освистали в Мексике за то, что ему «дарят титул». Ландо предложили «вернуть» Пиастри 3 очка

Ландо Норрис: «Научился лучше справляться с чужим мнением. Но все еще хочу производить хорошее впечатление»