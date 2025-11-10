Ландо Норрис: «Научился лучше справляться с чужим мнением. Но все еще хочу производить хорошее впечатление»

Норрис объяснил хорошую форму в последних гонках.

Пилот «Макларена » одержал победу на Гран-при Сан-Паулу.

После гонки Норрис сказал: «Как я набрал такую форму? Просто стал игнорировать всю ту чушь, что обо мне говорят. Сосредоточился на себе».

На пресс-конференции после заезда британца попросили поподробнее рассказать об этом.

«Честно говоря, ничего особенного. Всегда найдутся люди, которые будут пытаться тебя принизить. Думаю, это вполне нормально. Когда ты выступаешь перед всеми, то многие будут что-то говорить, пытаться как-то повлиять на других, чтобы добиться эффекта.

Поддерживают тебя или нет, ты в любом случае все слышишь. Не самая приятная вещь, но да, мне кажется, последние несколько месяцев мне удается хорошо с этим справляться.

Меня очень волнует, что, скажем так, люди думают обо мне, как меня изображают и что пишут в медиа. Вероятно, меня это слишком сильно волновало.

В начале года я очень сильно беспокоился об этом, что влияло на меня не лучшим образом. Я просто научился лучше с этим справляться.

Не скажу, что меня это больше не волнует. Я все еще хочу производить хорошее впечатление и не хочу быть грубым.

Я всегда стараюсь донести свою точку зрения и говорю то, во что верю. Думаю, этому я научился лучше всего – тому, как быть честным с самим собой, уверенным в себе, как верить в себя и высказывать свое мнение.

Так что да, в целом я просто стараюсь сосредоточиться на себе», – сказал Норрис.

Ландо Норрис: «Такая победа – это очень приятно»

