  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»
10

Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»

Леклер низко оценивает шансы «Феррари» на 2-е место в чемпионате.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда осталась разочарована тем, что не смогла набрать очки.

Из-за двойного схода Леклера и Хэмилтона «Феррари» по итогам гонки опустилась на 4-е место в Кубке конструкторов. Теперь «Феррари» уступает «Ред Булл» 4 очка, а от «Мерседеса» итальянскую конюшню отделяют 36 очков.

«Такой результат гонки сильно разочаровывает, особенно учитывая то, что «Феррари» продолжает вести борьбу за 2-место в Кубке конструкторов. И мы стали единственными [среди претендентов на 2-е место], кто вообще не сумел добраться до финиша.

Так что да, теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов будет очень трудно. Мы разочарованы, такой результат трудно принять, но теперь уже ничего не поделаешь.

И если мы все же хотим занять 2-е место в командном зачете, «Феррари» нужно будет идеально провести три оставшихся Гран-при», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoШарль Леклер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoФеррари
Гран-при Бразилии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алексей Попов и шансах Ферстаппена на титул: «Мне кажется, Макса может спасти только чудо»
53 минуты назад
Лоран Мекьес о провале в квалификации: «Ред Булл» не сможет побеждать без большого риска»
сегодня, 15:59
«Макларен» расстался с тремя юниорами и подписал де Пало в «Ф-3». Ранее программу покинул Данн
сегодня, 15:32
Лоран Мекьес: «3-е место Ферстаппена – столь же впечатляющий результат, что и победа в Бразилии в 2024-м»
сегодня, 15:16
Лео Туррини: «Ферстаппен – Пеле «Ф-1», но в Бразилии Супермакса опередил Антонелли – мой Гарри Поттер»
сегодня, 14:36
Жак Вильнев: «Норрис боролся за свой чемпионский титул, заработал максимум очков и не допустил ни одной ошибки. Очень хорошее выступление»
сегодня, 14:34
Оливер Бермэн: «Шестое место – лучший результат, на который мог рассчитывать «Хаас». Мы очень довольны»
сегодня, 14:12
Оскар Пиастри: «Я явно поравнялся с Антонелли, когда мы ударили по тормозам»
сегодня, 14:05
Андреа Кими Антонелли: «Расселлу не нравится, когда он финиширует позади меня – это вполне естественно»
сегодня, 13:51
«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии
сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото