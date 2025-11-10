Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда осталась разочарована тем, что не смогла набрать очки.
Из-за двойного схода Леклера и Хэмилтона «Феррари» по итогам гонки опустилась на 4-е место в Кубке конструкторов. Теперь «Феррари» уступает «Ред Булл» 4 очка, а от «Мерседеса» итальянскую конюшню отделяют 36 очков.
«Такой результат гонки сильно разочаровывает, особенно учитывая то, что «Феррари» продолжает вести борьбу за 2-место в Кубке конструкторов. И мы стали единственными [среди претендентов на 2-е место], кто вообще не сумел добраться до финиша.
Так что да, теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов будет очень трудно. Мы разочарованы, такой результат трудно принять, но теперь уже ничего не поделаешь.
И если мы все же хотим занять 2-е место в командном зачете, «Феррари» нужно будет идеально провести три оставшихся Гран-при», – рассказал Леклер.
Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!