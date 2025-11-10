Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»

Леклер низко оценивает шансы «Феррари» на 2-е место в чемпионате.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, отметив, что команда осталась разочарована тем, что не смогла набрать очки.

Из-за двойного схода Леклера и Хэмилтона «Феррари» по итогам гонки опустилась на 4-е место в Кубке конструкторов. Теперь «Феррари» уступает «Ред Булл » 4 очка, а от «Мерседеса » итальянскую конюшню отделяют 36 очков.

«Такой результат гонки сильно разочаровывает, особенно учитывая то, что «Феррари» продолжает вести борьбу за 2-место в Кубке конструкторов. И мы стали единственными [среди претендентов на 2-е место], кто вообще не сумел добраться до финиша.

Так что да, теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов будет очень трудно. Мы разочарованы, такой результат трудно принять, но теперь уже ничего не поделаешь.

И если мы все же хотим занять 2-е место в командном зачете, «Феррари » нужно будет идеально провести три оставшихся Гран-при», – рассказал Леклер.

