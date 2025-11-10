Тото Вольфф: «Антонелли удалось сдержать Ферстаппена – это действительно сильный результат»

Вольфф доволен выступлением Антонелли в Бразилии.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, похвалив Андреа Кими Антонелли за очень уверенно проведенный уик-энд.

Итальянец на этапе в Интерлагосе второй раз за карьеру в «Ф-1» попал на подиум, финишировав в гонке на 2-м месте.

«Я считаю, что Кими очень сильно провел этот уик-энд, с самого начала. Приятно видеть такое выступление. Возможно, ему как-то помогло то, что Кими раньше никогда не выступал на этой трассе. При таких обстоятельствах ожидания результата давят на тебя не так сильно, как на некоторых европейских этапах.

И Антонелли выполнил все безупречно. То, что ему удалось сдержать Макса Ферстаппена, у которого шины были свежее и мягче по составу – это действительно сильный результат.

Сейчас был и правда хороший момент. Но впереди будут и другие, более трудные. Посмотрим, как Кими проведет следующие гонки. Думаю, мы видим, как мальчик становится молодым человеком и начинает выступать все увереннее», – рассказал Вольфф.

