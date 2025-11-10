«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»
«Ред Булл» посвятил пост сенсационному подиуму Ферстаппена.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начал Гран-при Сан-Паулу с пит-лейн и финишировал третьим.
Перед гонкой команда надеялась на осадки.
«Сообщают о дожде…» – высказались австрийцы в соцсетях.
После финиша «Ред Булл» написал:
«Дождь ему не понадобился».
Ферстаппен стал 3-м после старта с пит-лейн и прокола на Гран-при Сан-Паулу
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Ред Булл»
