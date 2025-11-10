14

«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»

«Ред Булл» посвятил пост сенсационному подиуму Ферстаппена.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен начал Гран-при Сан-Паулу с пит-лейн и финишировал третьим.

Перед гонкой команда надеялась на осадки.

«Сообщают о дожде…» – высказались австрийцы в соцсетях.

После финиша «Ред Булл» написал:

«Дождь ему не понадобился».

Ферстаппен стал 3-м после старта с пит-лейн и прокола на Гран-при Сан-Паулу

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Ред Булл»
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoРед Булл
