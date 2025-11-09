19

Ферстаппен стал 3-м после старта с пит-лейн и прокола на Гран-при Сан-Паулу

Ферстаппену удался впечатляющий прорыв после провала в квалификации.

В субботу гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал 16-м в квалификации к Гран-при Сан-Паулу. «Ред Булл» решил заменить силовую установку на болиде Макса, и пилот начал воскресный заезд с пит-лейн.

Несмотря на прокол на стартовых кругах, четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» вышел в лидеры по ходу гонки. После второго пит-стопа Макс опустился на четвертую позицию, а затем обогнал соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла и стал третьим на финише.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу

Опубликовал: Михаил Ширяев
