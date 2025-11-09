Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу

Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при .

На этапе в Бразилии Ферстаппен («Ред Булл »), который сохраняет шансы на титул, сумел прорваться на третье место и финишировал на подиуме после старта с пит-лейн.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й