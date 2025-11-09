Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу
Ферстаппен стал гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Бразилии Ферстаппен («Ред Булл»), который сохраняет шансы на титул, сумел прорваться на третье место и финишировал на подиуме после старта с пит-лейн.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл гонку, Антонелли – 2-й, Ферстаппен – 3-й после старта с пит-лейн, Пиастри – 5-й
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
