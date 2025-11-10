Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса – 4

Пиастри продолжил серию гонок без призов.

На Гран-при Сан-Паулу пилот «Макларена » Оскар Пиастри получил десятисекундный штраф и финишировал пятым.

В последний раз австралиец попадал на подиум на Гран-при Италии, который прошел более двух месяцев назад. Тогда Оскар занял третье место.

За этот период гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен завоевал пять подиумов на пяти этапах, в том числе две победы. На счету напарника Пиастри Ландо Норриса четыре попадания в топ-3, в том числе два первых места. Кроме того, Ферстаппен и Норрис заработали по одной победе в спринтах.

После победы Пиастри и технического схода Норриса на Гран-при Нидерландов Оскар шестой этап подряд проигрывает и Максу, и Ландо.

Норрис является лидером «Формулы-1» по подиумам в 2025 году (17). Пиастри 14 раз финишировал в топ-3, Ферстаппен – 12.

Отрыв Норриса от Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена – до 49

