Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Надо оставаться реалистами. «Ред Булл» будет выкладываться ради побед в гонках до конца сезона»

Ферстаппен оценил шансы защитить титул после прорыва в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , финишировавший третьим после старта с пит-лейна на Гран-при Сан-Паулу, порассуждал о настрое команды и битве за чемпионство.

Нидерландец отстает от победителя гонки Ландо Норриса из «Макларена » на 49 очков.

«Даже когда уик-энд складывается очень тяжело, команда все равно не сдается – вот что мне нравится. Мы всегда стремимся к тому, чтобы стать лучше, не довольствуемся вторым местом – в противном случае легко можно было сказать после спринта: «Давайте не трогать машину, все не так уж плохо, не станем рисковать».

Но настрой команды другой. Мы всегда хотим стать быстрее. Да, в квалификации не сработало, но это позволило нам снова внести изменения в болид и стать гораздо сильнее сегодня.

Но надо также принять во внимание, что сегодня чуть холоднее – пожалуй, это слегка нам помогло.

Мы потеряли слишком много очков в начале и середине сезона. То, что мы оказались в таком положении, уже сюрприз, но надо оставаться реалистами: мы были недостаточно сильны, если смотреть на сезон в целом.

Но мы все равно будем выкладываться по полной до конца сезона, чтобы добиться успехов, постараться выиграть гонки. Мы здесь ради этого», – сказал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Сан-Паулу

Ферстаппен стал 3-м после старта с пит-лейн и прокола на Гран-при Сан-Паулу