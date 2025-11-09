Андреа Стелла: «Макларену» надо проанализировать выступление Пиастри: авария в спринте, штраф в гонке»

«Макларен» изучит гонку Пиастри, чтобы помочь пилоту.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал пятое место Оскара Пиастри на Гран-при Сан-Паулу после десятисекундного штрафа за столкновение с Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса ».

«Мне нужно внимательно рассмотреть [инцидент]. В данный момент мы уважаем решение стюардов, принимаем удар и движемся вперед.

Безусловно, надо сделать все возможное, чтобы мы извлекали максимум из машины и Оскара в любых условиях. В последнее время мы сталкиваемся с низким уровнем сцепления, и это сказывается на естественном стиле пилотажа.

Нужно стремиться к тому, чтобы извлекать максимум даже тогда, когда сложно использовать естественные сильные скорости.

Кроме того, надо проанализировать выступление в этот уик-энд: была авария в спринте, а сегодня штраф. И необходимо изучить, можно ли что-то еще предпринять в плане стратегии для помощи Оскару.

Так что есть кое-какие вещи для анализа, но не отчаянного, а рационального – чтобы воспользоваться своими сильными сторонами», – заявил босс.

Леклер сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу – аварию спровоцировал Пиастри

Оскар Пиастри о штрафе: «Антонелли вообще не оставил места, я не могу испариться»