Чемпион WRC 2019 года Отт Тянак приостановил карьеру в ралли

Тянак временно прекратит выступать в ралли.

Пилот «Хендэ» и чемпион WRC 2019 года Отт Тянак заявил, что покинет серию по окончании сезона и приостановит карьеру.

«Это не окончательное прощание с ралли. Это просто возможность перезагрузиться, перезарядиться и перефокусироваться. Я все еще очень люблю этот спорт и уверен, что продолжу быть с ним рядом. Ралли всегда будет частью меня, а я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли вместе», – сообщил Тянак в прощальном письме.

Эстонец выступает в чемпионате с 2009 года: на его счету 22 победы, 58 подиумов и один титул.

