  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ред Булл» полным составом выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при Японии 2006 года
7

«Ред Булл» полным составом выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при Японии 2006 года

«Ред Булл» провел худшую квалификацию в «Ф-1» за 19 лет.

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Юки Цунода не смогли выйти из первого сегмента квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен показал 16-е время, в то время как его напарник стал 19-м.

Это худший результат для команды за последние 19 лет. Прошлый раз, когда обе машины «Ред Булл» выбыли после первого сегмента, был на Гран-при Японии 2006 года.

Тогда Дэвид Култхард занял 17-ю строчку, а Роберт Дорнбос – 18-ю.   

Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
Гран-при Японии
logoРед Булл
Роберт Дорнбос
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoДэвид Култхард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00
вчера, 22:00
Льюис Хэмилтон: «Мне просто не удалось «включить» шины»
вчера, 21:41
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
вчера, 21:30
Тото Вольфф: «Контролировать ход гонки будет тот, кто окажется лидером после первого поворота»
вчера, 21:29
Джордж Расселл: «Мне просто не удалось «включить» шины, я не смог попасть в рабочий диапазон»
вчера, 21:14
Юки Цунода: «Ферстаппен взял мои настройки перед квалификацией»
вчера, 21:02
Льюис Хэмилтон: «В гонке я сделаю все, что только смогу»
вчера, 20:50
Макс Ферстаппен: «Я вообще не мог атаковать, болид сильно скользил, приходилось осторожничать»
вчера, 20:49
Фредерик Вассер о квалификации: «Феррари» справилась гораздо лучше, чем в пятницу»
вчера, 20:36
Оскар Пиастри: «Машина «Макларена» быстра на этой трассе. Надеюсь, мы извлечем из этого преимущество в гонке»
вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото