«Ред Булл» полным составом выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при Японии 2006 года
«Ред Булл» провел худшую квалификацию в «Ф-1» за 19 лет.
Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Юки Цунода не смогли выйти из первого сегмента квалификации к Гран-при Сан-Паулу.
Ферстаппен показал 16-е время, в то время как его напарник стал 19-м.
Это худший результат для команды за последние 19 лет. Прошлый раз, когда обе машины «Ред Булл» выбыли после первого сегмента, был на Гран-при Японии 2006 года.
Тогда Дэвид Култхард занял 17-ю строчку, а Роберт Дорнбос – 18-ю.
Ферстаппен – главный неудачник квалы «Ф-1» в Бразилии. Худший результат за 4 года
