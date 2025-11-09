«Ред Булл» полным составом выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при Японии 2006 года

«Ред Булл» провел худшую квалификацию в «Ф-1» за 19 лет.

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Юки Цунода не смогли выйти из первого сегмента квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Ферстаппен показал 16-е время, в то время как его напарник стал 19-м.

Это худший результат для команды за последние 19 лет. Прошлый раз, когда обе машины «Ред Булл » выбыли после первого сегмента, был на Гран-при Японии 2006 года.

Тогда Дэвид Култхард занял 17-ю строчку, а Роберт Дорнбос – 18-ю.

