Пьер Гасли о 9-м месте в квалификации: «У «Альпин» много вопросов и не так много ответов»

Гасли не сумел объяснить итоги квалификации в Бразилии.

Пилот «Альпин » не смог найти точного объяснения своему результату в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, где занял 9-е место.

«Есть несколько идей, но, на самом деле, мы точно не знаем [как удалось оказаться на 9-й строчке]. Не хочу говорить что-то, что может потом оказаться неправдой.

Я знаю, что парни очень серьезно копаются в данных и что это трудно, но нам нужны ответы. Сейчас у нас много вопросов и не так много ответов. Надеюсь, мы найдем парочку в ближайшие недели.

Думаю, характеристики трассы играют довольно значительную роль, но не могу считать это единственным фактором. Нужно лучше во всем разобраться», – сказал Гасли .

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

