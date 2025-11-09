  • Спортс
  • Пьер Гасли о 9-м месте в квалификации: «У «Альпин» много вопросов и не так много ответов»
Пьер Гасли о 9-м месте в квалификации: «У «Альпин» много вопросов и не так много ответов»

Гасли не сумел объяснить итоги квалификации в Бразилии.

Пилот «Альпин» не смог найти точного объяснения своему результату в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, где занял 9-е место.

«Есть несколько идей, но, на самом деле, мы точно не знаем [как удалось оказаться на 9-й строчке]. Не хочу говорить что-то, что может потом оказаться неправдой.

Я знаю, что парни очень серьезно копаются в данных и что это трудно, но нам нужны ответы. Сейчас у нас много вопросов и не так много ответов. Надеюсь, мы найдем парочку в ближайшие недели.

Думаю, характеристики трассы играют довольно значительную роль, но не могу считать это единственным фактором. Нужно лучше во всем разобраться», – сказал Гасли.

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен – 16-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoАльпин
logoПьер Гасли
Ко всем новостям
