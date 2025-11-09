Пьер Гасли о 9-м месте в квалификации: «У «Альпин» много вопросов и не так много ответов»
Пилот «Альпин» не смог найти точного объяснения своему результату в квалификации к Гран-при Сан-Паулу, где занял 9-е место.
«Есть несколько идей, но, на самом деле, мы точно не знаем [как удалось оказаться на 9-й строчке]. Не хочу говорить что-то, что может потом оказаться неправдой.
Я знаю, что парни очень серьезно копаются в данных и что это трудно, но нам нужны ответы. Сейчас у нас много вопросов и не так много ответов. Надеюсь, мы найдем парочку в ближайшие недели.
Думаю, характеристики трассы играют довольно значительную роль, но не могу считать это единственным фактором. Нужно лучше во всем разобраться», – сказал Гасли.
Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.
