WRC. Ожье выиграл Ралли Японии и сократил отставание до лидера чемпионата до 3 очков

Ожье одержал победу в Ралли Японии.

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье финишировал первым на этапе WRC в Японии .

Вторую строчку занял Элфин Эванс (тоже пилот японской команды), третьим стал Сами Паяри – гонщик второй команды «Тойоты ».

Этап прошел в смешанных условиях и отметился рядом инцидентов. Так, в первый день один из претендентов на титул Калле Рованпера повредил заднюю подвеску, из-за чего потерял много времени и в итоге стал 6-м.

В субботу гонщик «Хендэ» Тьерри Невилль столкнулся с поломкой привода и оформил сход. В воскресенье бельгиец не смог стартовать из-за неполадок с электросистемой.

Его напарник Адриан Фурмо тоже сошел в финальный день ралли из-за аварии, в результате которой у его машины оторвалась правая дверь.

По итогам этапа Ожье сократил отставание от лидера чемпионата Эванса до 3 очков. Следующий заезд пройдет в Саудовской Аравии в конце ноября и станет последним в сезоне-2025.

WRC. Рованпера выиграл Ралли Центральной Европы, Эванс вернул лидерство в чемпионате

