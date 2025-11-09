Оскар Пиастри: «Все еще верю, что смогу выиграть титул»

Пиастри подвел итоги субботних заездов в Бразилии.

Пилот «Макларена » высказался об аварии в спринте и 4-м месте в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Обе сессии выиграл напарник австралийца Ландо Норрис.

«Думаю, в Остине и Мехико мне было чему научиться. Мне нужно было адаптироваться к кое-каким вещам, из-за которых я чувствовал себя не совсем естественно.

В этот уик-энд, особенно вчера [в пятницу], все шло намного привычнее. С первого круга практики я ощущал себя комфортно за рулем, время круга собиралось легко. Сегодня [в субботу] было немного сложнее выжать максимум с учетом сложившихся условий. Но не думаю, что в этот уик-энд я сталкиваюсь с теми же проблемами [что и на прошлых этапах].

Я все еще верю, что могу выигрывать гонки и смогу выиграть титул. Но, очевидно, на данный момент все складывается не так просто, как мне хотелось бы.

Авария в спринте? Кругом ранее я слегка проехал по тому же поребрику и никаких проблем не возникло.

Если оглядываться назад, пара пилотов впереди меня тоже использовала поребрик и потенциально могла снести больше воды на мою траекторию.

В любом случае, вероятно, мне не стоило использовать поребрик, но в тот момент состояние трассы отличалось от того, что было кругом ранее. Я не единственный, кого снесло из-за этого», – отметил Пиастри .

Гонка «Ф-1» в Бразилии пройдет в воскресенье в 20:00 по московскому времени.

