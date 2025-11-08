  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Заубера»: «Бортолето в полном порядке после аварии и будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида»
1

Руководитель «Заубера»: «Бортолето в полном порядке после аварии и будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида»

Бортолето избежал травм после серьезного инцидента.

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли поделился информацией о состоянии Габриэла Бортолето, который разбил болид на заключительных кругах спринта на Гран-при Сан-Паулу.

«Я общался с медицинским центром, с менеджером, и, похоже, он в полном порядке, травм вообще нет. Невероятная работа ФИА над безопасностью.

Убежден, он будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида. Разумеется, нам понадобится собрать новую машину. Нет времени возиться с той, что имеется в данный момент», – заявил босс.

«Заубер» выпустил заявление после аварии:

«Команда хотела бы поблагодарить маршалов на трассе, «Ф-1» и ФИА, а также работников медицинского центра за превосходную заботу. Теперь команда сосредоточится на подготовке болидов к квалификационной сессии».

Бортолето разбил болид на последнем круге спринта в Сан-Паулу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoЗдоровье
logoГабриэл Бортолето
Джонатан Уитли
logoФИА
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoЗаубер
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Сан-Паулу-2025. Квалификация начнется в 21:00
15 минут назад
Оскар Пиастри об аварии: «Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все»
16 минут назад
Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год
18 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
35 минут назад
Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»
36 минут назад
Фернандо Алонсо: «На старте у меня возникло астрономическое отставание»
36 минут назад
Юки Цунода: «В спринте моей основной задачей был сбор данных»
50 минут назад
Макс Ферстаппен о нехватке скорости в спринте: «Ощущение, что болид заправили дизельным топливом»
сегодня, 16:33
Джордж Расселл о действиях Норриса в спринте: «Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне»
сегодня, 16:30
Тото Вольфф: «Здорово, что Антонелли борется за самые высокие места»
сегодня, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото