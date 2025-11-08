Руководитель «Заубера»: «Бортолето в полном порядке после аварии и будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида»
Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли поделился информацией о состоянии Габриэла Бортолето, который разбил болид на заключительных кругах спринта на Гран-при Сан-Паулу.
«Я общался с медицинским центром, с менеджером, и, похоже, он в полном порядке, травм вообще нет. Невероятная работа ФИА над безопасностью.
Убежден, он будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида. Разумеется, нам понадобится собрать новую машину. Нет времени возиться с той, что имеется в данный момент», – заявил босс.
«Заубер» выпустил заявление после аварии:
«Команда хотела бы поблагодарить маршалов на трассе, «Ф-1» и ФИА, а также работников медицинского центра за превосходную заботу. Теперь команда сосредоточится на подготовке болидов к квалификационной сессии».
