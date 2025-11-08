Руководитель «Заубера»: «Бортолето в полном порядке после аварии и будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида»

Бортолето избежал травм после серьезного инцидента.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли поделился информацией о состоянии Габриэла Бортолето , который разбил болид на заключительных кругах спринта на Гран-при Сан-Паулу.

«Я общался с медицинским центром, с менеджером, и, похоже, он в полном порядке, травм вообще нет. Невероятная работа ФИА над безопасностью.

Убежден, он будет готов к квалификации, но не уверен насчет болида. Разумеется, нам понадобится собрать новую машину. Нет времени возиться с той, что имеется в данный момент», – заявил босс.

«Заубер» выпустил заявление после аварии:

«Команда хотела бы поблагодарить маршалов на трассе, «Ф-1» и ФИА , а также работников медицинского центра за превосходную заботу. Теперь команда сосредоточится на подготовке болидов к квалификационной сессии».

Бортолето разбил болид на последнем круге спринта в Сан-Паулу