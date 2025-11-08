Бортолето разбил болид на последнем круге спринта в Сан-Паулу
Бортолето попал в аварию в спринте в Бразилии.
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето разбил болид на последнем круге спринта перед Гран-при Сан-Паулу.
Бразилец боролся за позицию с гонщиком «Рейсинг Буллз» Изаком Аджаром, но не рассчитал атаку и при попытке обгона в первом повороте опоздал с торможением, после чего болид «Заубера» развернуло и унесло в стену.
В результате аварии Габриэл Бортолето не пострадал.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
