Бортолето разбил болид на последнем круге спринта в Сан-Паулу

Бортолето попал в аварию в спринте в Бразилии.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето разбил болид на последнем круге спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

Бразилец боролся за позицию с гонщиком «Рейсинг Буллз» Изаком Аджаром, но не рассчитал атаку и при попытке обгона в первом повороте опоздал с торможением, после чего болид «Заубера» развернуло и унесло в стену.

В результате аварии Габриэл Бортолето не пострадал.

