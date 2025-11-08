Макс Ферстаппен: «Внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет «Ред Булл» улучшить работу болида»

Ферстаппен надеется на прогресс после спринта в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что рассчитывает на улучшение работы болида по ходу уик-энда.

«Мы внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет команде улучшить работу болида.

Надеюсь, это позволит нам чуть агрессивнее использовать ресурс шин, и тогда посмотрим, что случится.

Прямо сейчас нам не с кем бороться. Я не могу держать темп ребят впереди себя, хотя хотел бы.

Если мы сможем найти способ немного прибавить в скорости, то тогда, надеюсь, мы сможем побороться с «Мерседесами», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел