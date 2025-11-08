  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет «Ред Булл» улучшить работу болида»
0

Макс Ферстаппен: «Внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет «Ред Булл» улучшить работу болида»

Ферстаппен надеется на прогресс после спринта в Бразилии.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что рассчитывает на улучшение работы болида по ходу уик-энда.

«Мы внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет команде улучшить работу болида.

Надеюсь, это позволит нам чуть агрессивнее использовать ресурс шин, и тогда посмотрим, что случится.

Прямо сейчас нам не с кем бороться. Я не могу держать темп ребят впереди себя, хотя хотел бы.

Если мы сможем найти способ немного прибавить в скорости, то тогда, надеюсь, мы сможем побороться с «Мерседесами», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч
1 минуту назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Квалификация начнется в 21:00
17 минут назад
Оскар Пиастри об аварии: «Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все»
18 минут назад
Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год
20 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
37 минут назад
Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»
38 минут назад
Фернандо Алонсо: «На старте у меня возникло астрономическое отставание»
38 минут назад
Юки Цунода: «В спринте моей основной задачей был сбор данных»
52 минуты назад
Макс Ферстаппен о нехватке скорости в спринте: «Ощущение, что болид заправили дизельным топливом»
сегодня, 16:33
Джордж Расселл о действиях Норриса в спринте: «Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне»
сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото