Макс Ферстаппен: «Внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет «Ред Булл» улучшить работу болида»
Ферстаппен надеется на прогресс после спринта в Бразилии.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что рассчитывает на улучшение работы болида по ходу уик-энда.
«Мы внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет команде улучшить работу болида.
Надеюсь, это позволит нам чуть агрессивнее использовать ресурс шин, и тогда посмотрим, что случится.
Прямо сейчас нам не с кем бороться. Я не могу держать темп ребят впереди себя, хотя хотел бы.
Если мы сможем найти способ немного прибавить в скорости, то тогда, надеюсь, мы сможем побороться с «Мерседесами», – рассказал Ферстаппен.
