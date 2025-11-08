Оскар Пиастри об аварии: «Постараюсь оставить все случившееся позади»

Пиастри намерен отыграться после аварии в спринте.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что надеется отыграться в основной гонке.

Пиастри попал в аварию и сошел с дистанции на 6-м круге спринта.

«Я постараюсь оставить все случившееся позади. Завтра будет разыграно намного больше очков, так что чем лучше я смогу выступить в квалификации и чем выше будет моя стартовая позиция в основной гонке – тем будет лучше», – рассказал Пиастри.

