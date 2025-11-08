Оскар Пиастри об аварии: «Постараюсь оставить все случившееся позади»
Пиастри намерен отыграться после аварии в спринте.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что надеется отыграться в основной гонке.
Пиастри попал в аварию и сошел с дистанции на 6-м круге спринта.
«Я постараюсь оставить все случившееся позади. Завтра будет разыграно намного больше очков, так что чем лучше я смогу выступить в квалификации и чем выше будет моя стартовая позиция в основной гонке – тем будет лучше», – рассказал Пиастри.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
