3

Оскар Пиастри об аварии: «Постараюсь оставить все случившееся позади»

Пиастри намерен отыграться после аварии в спринте.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что надеется отыграться в основной гонке.

Пиастри попал в аварию и сошел с дистанции на 6-м круге спринта.

«Я постараюсь оставить все случившееся позади. Завтра будет разыграно намного больше очков, так что чем лучше я смогу выступить в квалификации и чем выше будет моя стартовая позиция в основной гонке  – тем будет лучше», – рассказал Пиастри.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Бразилии
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Внесем в настройки некоторые изменения – надеюсь, это поможет «Ред Булл» улучшить работу болида»
7 минут назад
MotoGP. Гран-при Португалии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
13 минут назад
Джордж Расселл о 3-м месте в спринте: «В квалификации нужно выступить точно так же»
21 минуту назад
Кими Антонелли о 2-м месте в спринте: «Давил на Норриса – немного не хватило»
25 минут назад
Ландо Норрис: «Было тяжело, что делает победу в спринте более приятной»
26 минут назад
«Мерседес» опередил «Феррари» в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов
36 минут назад
Бортолето разбил болид на последнем круге спринта в Сан-Паулу
43 минуты назадФото
Норрис на 9 очков оторвался от Пиастри в чемпионате после схода Оскара в спринте
43 минуты назад
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Сан-Паулу-2025
45 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото