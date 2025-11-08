Ландо Норрис: «Было тяжело, что делает победу в спринте более приятной»

Норрис доволен победой в спринте в Бразилии.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги спринта перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что был рад победе и укреплению своей позиции в общем зачете.

«Было тяжело. И это делает победу в спринте более приятной, учитывая такой заезд. И Кими Антонелли явно не собирался упрощать мне жизнь.

Это был один из тех заездов, когда ты понимаешь, что тебе нужно атаковать на пределе – потому что в противном случае парень позади тебя будет атаковать еще сильнее, чтобы тебя обогнать.

Было очень сложно, особенно с учетом ветра и повышенного износа шин. Впрочем, гонки в Бразилии всегда получаются трудными. Да и пилоты «Мерседеса» были очень быстры.

Я ожидал, что мы будем смотреться чуть лучше, но этого не случилось. И мне сложно сказать, что повлияло на это больше – наши проблемы с шинами или хорошая скорость «Мерседеса», – рассказал Норрис.

