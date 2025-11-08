Норрис на 9 очков оторвался от Пиастри в чемпионате после схода Оскара в спринте

Норрис нарастил отрыв в чемпионской гонке.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис выиграл спринт на Гран-при Сан-Паулу, в то время как его напарник Оскар Пиастри сошел после аварии.

На счету лидера сезона 365 очков, у Пиастри осталось 356.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял четвертое место. Действующий чемпион набрал 326 баллов и проигрывает Норрису 39 очков.

