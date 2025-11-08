Норрис на 9 очков оторвался от Пиастри в чемпионате после схода Оскара в спринте
Норрис нарастил отрыв в чемпионской гонке.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл спринт на Гран-при Сан-Паулу, в то время как его напарник Оскар Пиастри сошел после аварии.
На счету лидера сезона 365 очков, у Пиастри осталось 356.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял четвертое место. Действующий чемпион набрал 326 баллов и проигрывает Норрису 39 очков.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
Пиастри врезался в барьеры и сошел в спринте на Гран-при Сан-Паулу
