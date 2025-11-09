MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя сошел
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим после старта с поул-позиции.
С пятого места на второе прорвался пилот «Грезини» Алекс Маркес, третьим финишировал Педро Акоста из «КТМ».
Представитель «Дукати» Франческо Баньяя завершил заезд падением, в то время как его напарник Николо Булега, заменяющий травмированного Марка Маркеса, занял 15-ю позицию и заработал очко в дебютной гонке в MotoGP.
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве, Портиман
9 ноября 2025 года
Гонка
1. Марко Беццекки («Априлия») – 25 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +2,583
3. Педро Акоста («КТМ») +3,188
4. Фермин Альдегер («Грезини») +12,860
5. Брэд Биндер («КТМ») +16,327
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,442
7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +19,255
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +20,612
9. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,040
10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +26,517
11. Лука Марини («Хонда») +28,266
12. Джек Миллер («Прамак») +29,717
13. Алекс Ринс («Ямаха») +30,372
14. Мигел Оливейра («Прамак») +31,621
15. Николо Булега («Дукати») +32,072
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +39,869
17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +1.01,999
Сошли:
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Хоан Мир («Хонда»)
Франко Морбиделли («ВР46»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 445
3. Марко Беццекки – 323
4. Франческо Баньяя – 288
5. Педро Акоста – 285
