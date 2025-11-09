  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя сошел
1

MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя сошел

Беццекки выиграл гонку MotoGP в Портимане, Баньяя упал.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим после старта с поул-позиции.

С пятого места на второе прорвался пилот «Грезини» Алекс Маркес, третьим финишировал Педро Акоста из «КТМ».

Представитель «Дукати» Франческо Баньяя завершил заезд падением, в то время как его напарник Николо Булега, заменяющий травмированного Марка Маркеса, занял 15-ю позицию и заработал очко в дебютной гонке в MotoGP.

MotoGP

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

9 ноября 2025 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 25 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +2,583

3. Педро Акоста («КТМ») +3,188

4. Фермин Альдегер («Грезини») +12,860

5. Брэд Биндер («КТМ») +16,327

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,442

7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +19,255

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +20,612

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,040

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +26,517

11. Лука Марини («Хонда») +28,266

12. Джек Миллер («Прамак») +29,717

13. Алекс Ринс («Ямаха») +30,372

14. Мигел Оливейра («Прамак») +31,621

15. Николо Булега («Дукати») +32,072

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +39,869

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +1.01,999

Сошли:

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Хоан Мир («Хонда»)

Франко Морбиделли («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 445

3. Марко Беццекки – 323

4. Франческо Баньяя – 288

5. Педро Акоста – 285

MotoGP. Гран-при Португалии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й

MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
ВР46
Аи Огура
Лоренцо Савадори
Трэкхаус Рейсинг
Ямаха
logoХоан Мир
Алекс Ринс
ЛЧР
КТМ
Априлия
Марко Беццекки
Мигел Оливейра
Джек Миллер
Жоан Зарко
Сомкиат Чантра
Франко Морбиделли
Фабио ди Джанантонио
результаты
Рауль Фернандес
logoМарк Маркес
Алекс Маркес
logoФранческо Баньяя
Тек 3
Лука Марини
Пол Эспаргаро
Хонда MotoGP
Фермин Альдегер
Прамак
Грезини
logoчемпионат мира MotoGP
Энеа Бастианини
Педро Акоста
Дукати
Брэд Биндер
Гран-при Португалии MotoGP
logoФабио Куартараро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев о борьбе Ферстаппена за титул: «Ничего еще не решено»
4 минуты назад
Оскар Пиастри о старте с 4-го места: «Как перевернуть ситуацию? Просто попытаться обогнать несколько машин»
13 минут назад
Дождь идет за 2,5 часа до старта Гран-при Сан-Паулу
37 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00
47 минут назад
Эстебан Окон стартует с пит-лейн на Гран-при Сан-Паулу
50 минут назад
Андреа Стелла: «Норрису проще адаптироваться к ситуации с низким уровнем сцепления. Пиастри все еще учится»
сегодня, 14:03
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 14:00
Оливер Бермэн о 8-м месте в квалификации: «В 3-м сегменте дела пошли не лучшим образом. Очень странно»
сегодня, 13:36
Габриэл Бортолето: «Очевидно, расстроен, ведь мне не удалось принять участия в квалификации на моем первом домашнем этапе»
сегодня, 13:14
Льюис Хэмилтон: «Температура шин зависит от работы механиков в боксах… Стараюсь весь год, но все плохо»
сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото