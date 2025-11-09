MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Баньяя сошел

Беццекки выиграл гонку MotoGP в Портимане, Баньяя упал.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки стал сильнейшим после старта с поул-позиции.

С пятого места на второе прорвался пилот «Грезини» Алекс Маркес, третьим финишировал Педро Акоста из «КТМ».

Представитель «Дукати» Франческо Баньяя завершил заезд падением, в то время как его напарник Николо Булега, заменяющий травмированного Марка Маркеса, занял 15-ю позицию и заработал очко в дебютной гонке в MotoGP.

MotoGP

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

9 ноября 2025 года

Гонка

1. Марко Беццекки («Априлия») – 25 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +2,583

3. Педро Акоста («КТМ») +3,188

4. Фермин Альдегер («Грезини») +12,860

5. Брэд Биндер («КТМ») +16,327

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +18,442

7. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +19,255

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +20,612

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,040

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +26,517

11. Лука Марини («Хонда») +28,266

12. Джек Миллер («Прамак») +29,717

13. Алекс Ринс («Ямаха») +30,372

14. Мигел Оливейра («Прамак») +31,621

15. Николо Булега («Дукати») +32,072

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +39,869

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +1.01,999

Сошли:

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Хоан Мир («Хонда»)

Франко Морбиделли («ВР46»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 445

3. Марко Беццекки – 323

4. Франческо Баньяя – 288

5. Педро Акоста – 285

