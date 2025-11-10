0

Фернандо Алонсо о темпе «Астон Мартин»: «Не могу быть до конца честным…»

Алонсо уклонился от ответа на вопрос о темпе «Астон Мартин» в Бразилии.

Пилот «Астон Мартин» считает стратегию со стартом на «харде» на Гран-при Сан-Паулу более приемлемым вариантом, чем более консервативные подходы.

Алонсо завершил гонку на 14-м месте. Его напарник Ланс Стролл стал 16-м.

«У нас был не самый сильный темп, так что мы понимали, что гонка будет трудной. Мы постарались стартовать на «харде», чтобы проверить, получим ли мы за счет этого стратегическое преимущество или нет.

Если бы мы стартовали на том же комплекте, что и другие, то финишировали бы позади. Так что мы попробовали «хард» – не сработало. Шины оказались недостаточно хорошими в первой части гонки. По крайней мере, мы попытались.

После двух машин безопасности подряд у нас упала температура шин. На «харде» было трудно вернуть все в рабочее состояние. Темпа у нас не было. Мы пытались проехать гонку с одним пит-стопом, думали, что продержимся до 40-го круга – но к кругу 25-му или 26-му шины полностью себя исчерпали. Пришлось следом за остальными отправиться на пит-стоп. Мы хотя бы попытались.

Предпочитаю финишировать 13-м или 14-м, хотя бы попробовав что-то, чем стать 12-м, так ничего и не предприняв», – сказал Алонсо.

Когда его попросили отдельно высказаться о темпе «Астон Мартин» относительно прогрессирующих соперников, Фернандо уклонился от ответа:

«Не могу быть до конца честным… но думаю, что все добиваются прогресса».

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
