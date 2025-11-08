MotoGP. Гран-при Португалии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й

Маркес-младший прорвался к победе в спринте с пятого места.

Пилот «Грезини» Алекс Маркес успешно стартовал, поднявшись на третью позицию с пятой, а затем захватил лидерство и выиграл спринт на Гран-при Португалии. Второе место занял гонщик «КТМ» Педро Акоста, третьим стал обладатель поула Марко Беццекки из «Априлии». Представитель «Дукати» Франческо Баньяя завершил заезд восьмым. MotoGP Гран-при Португалии Международный автодром Алгарве, Портиман 8 ноября 2025 года Спринт 1. Алекс Маркес («Грезини») – 12 кругов 2. Педро Акоста («КТМ») +0,120 3. Марко Беццекки («Априлия») +0,637 4. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,276 5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,088 6. Фермин Альдегер («Грезини») +8,864 7. Жоан Зарко («ЛЧР») +8,886 8. Франческо Баньяя («Дукати») +8,898 9. Брэд Биндер («КТМ») +9,052 10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +10,121 11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +10,290 12. Лука Марини («Хонда») +12,016 13. Энеа Бастианини («Тек 3») +13,469 14. Джек Миллер («Прамак») +13,900 15. Франко Морбиделли («ВР46») +14,520 16. Мигел Оливейра («Прамак») +15,289 17. Алекс Ринс («Ямаха») +22,861 18. Лоренцо Савадори («Априлия») +25,456 Сошли: Николо Булега («Дукати») Хоан Мир («Хонда») Сомкиат Чантра («ЛЧР») Положение в чемпионате Топ-5 1. Марк Маркес – 545 очков 2. Алекс Маркес – 425 3. Марко Беццекки – 298 4. Франческо Баньяя – 288 5. Педро Акоста – 269 MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона