  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Португалии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
0

MotoGP. Гран-при Португалии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й

Маркес-младший прорвался к победе в спринте с пятого места.

Пилот «Грезини» Алекс Маркес успешно стартовал, поднявшись на третью позицию с пятой, а затем захватил лидерство и выиграл спринт на Гран-при Португалии.

Второе место занял гонщик «КТМ» Педро Акоста, третьим стал обладатель поула Марко Беццекки из «Априлии». Представитель «Дукати» Франческо Баньяя завершил заезд восьмым. 

MotoGP

Гран-при Португалии

Международный автодром Алгарве, Портиман

8 ноября 2025 года

Спринт

1. Алекс Маркес («Грезини») – 12 кругов

2. Педро Акоста («КТМ») +0,120

3. Марко Беццекки («Априлия») +0,637

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,276

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,088

6. Фермин Альдегер («Грезини») +8,864

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +8,886

8. Франческо Баньяя («Дукати») +8,898

9. Брэд Биндер («КТМ») +9,052

10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +10,121

11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +10,290

12. Лука Марини («Хонда»)  +12,016

13. Энеа Бастианини («Тек 3») +13,469

14. Джек Миллер («Прамак») +13,900

15. Франко Морбиделли («ВР46») +14,520

16. Мигел Оливейра («Прамак») +15,289

17. Алекс Ринс («Ямаха») +22,861

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +25,456

Сошли:

Николо Булега («Дукати»)

Хоан Мир («Хонда»)

Сомкиат Чантра («ЛЧР»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 425

3. Марко Беццекки – 298

4. Франческо Баньяя – 288

5. Педро Акоста – 269

MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й

MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Дукати
Аи Огура
Мигел Оливейра
Априлия
Прамак
logoчемпионат мира MotoGP
Рауль Фернандес
Грезини
Алекс Ринс
Джек Миллер
logoФранческо Баньяя
Брэд Биндер
Фабио ди Джанантонио
Пол Эспаргаро
logoФабио Куартараро
Лука Марини
Фермин Альдегер
Гран-при Португалии MotoGP
Хонда MotoGP
Трэкхаус Рейсинг
Алекс Маркес
ЛЧР
Тек 3
Франко Морбиделли
Марко Беццекки
Жоан Зарко
Сомкиат Чантра
Лоренцо Савадори
ВР46
logoХоан Мир
Ямаха
КТМ
результаты
Энеа Бастианини
Педро Акоста
logoМарк Маркес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Максимальная перегрузка при аварии Бортолето – 57G. Габриэл потерял контроль на скорости 339 км/ч
1 минуту назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Квалификация начнется в 21:00
17 минут назад
Оскар Пиастри об аварии: «Глупая, неудачная ошибка с моей стороны, вот и все»
18 минут назад
Бермэну выписали 5 секунд за инцидент с Лоусоном и штрафной балл – 9-й за последний год
20 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
37 минут назад
Лиам Лоусон: «Бермэн выдавил меня на траву – это прямая дорога к катастрофе на мокрой трассе»
38 минут назад
Фернандо Алонсо: «На старте у меня возникло астрономическое отставание»
38 минут назад
Юки Цунода: «В спринте моей основной задачей был сбор данных»
52 минуты назад
Макс Ферстаппен о нехватке скорости в спринте: «Ощущение, что болид заправили дизельным топливом»
сегодня, 16:33
Джордж Расселл о действиях Норриса в спринте: «Это как если бы ты бросил банан на трассу. Умнейший парень в пелотоне»
сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото