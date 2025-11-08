MotoGP. Гран-при Португалии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й
Пилот «Грезини» Алекс Маркес успешно стартовал, поднявшись на третью позицию с пятой, а затем захватил лидерство и выиграл спринт на Гран-при Португалии.
Второе место занял гонщик «КТМ» Педро Акоста, третьим стал обладатель поула Марко Беццекки из «Априлии». Представитель «Дукати» Франческо Баньяя завершил заезд восьмым.
Гран-при Португалии
Международный автодром Алгарве, Портиман
8 ноября 2025 года
Спринт
1. Алекс Маркес («Грезини») – 12 кругов
2. Педро Акоста («КТМ») +0,120
3. Марко Беццекки («Априлия») +0,637
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,276
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +6,088
6. Фермин Альдегер («Грезини») +8,864
7. Жоан Зарко («ЛЧР») +8,886
8. Франческо Баньяя («Дукати») +8,898
9. Брэд Биндер («КТМ») +9,052
10. Пол Эспаргаро («Тек 3») +10,121
11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +10,290
12. Лука Марини («Хонда») +12,016
13. Энеа Бастианини («Тек 3») +13,469
14. Джек Миллер («Прамак») +13,900
15. Франко Морбиделли («ВР46») +14,520
16. Мигел Оливейра («Прамак») +15,289
17. Алекс Ринс («Ямаха») +22,861
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +25,456
Сошли:
Николо Булега («Дукати»)
Хоан Мир («Хонда»)
Сомкиат Чантра («ЛЧР»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 425
3. Марко Беццекки – 298
4. Франческо Баньяя – 288
5. Педро Акоста – 269
MotoGP. Гран-при Португалии. Беццекки выиграл квалификацию, Акоста – 2-й, Куартараро – 3-й
MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона