  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)
2

Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)

Два обязательных пит-стопа могут ввести в «Ф-1» уже в следующем сезоне.

На ближайшем заседании Комиссии «Ф-1» поднимут вопрос о введении двух обязательных пит-стопов в 2026 году, сообщает It.motorsport.com.

Цель «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1», состоит в том, чтобы пилоты смогли атаковать всю дистанцию гонки и не беспокоиться об износе шин.

Команды, чемпионат и ФИА обсудят несколько вариантов. Одно из предложений состоит в обязательном использовании всех трех составов «Пирелли». Другой вариант – два обязательных пит-стопа без ограничений по составам. Кроме того, есть идея ограничить расстояние, которое разрешается проехать на одном комплекте покрышек, 45 процентами от общей дистанции гонки.

Ожидается, что переговоры будут непростыми. Некоторые в «Ф-1» считают, что обязательное использование трех разных составов приведет к тому, что все команды будут использовать одну и ту же стратегию. Другие источники издания, напротив, полагают, что такое правило спровоцирует различные решения и разнообразит гонки.

Вариант с двумя обязательными пит-стопами, но без других ограничений, может получить более широкую поддержку со стороны коллективов.

«Белые» хакеры получили доступ к данным ФИА – в том числе к паспорту Ферстаппена

ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoФИА
регламент
logoФормула-1
Пирелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Пьер Гасли: «Должен сказать, нынешние выступления «Альпин» – сплошная боль»
29 минут назад
Руководитель «Астон Мартин» назвал «колоссальным» поток информации от Алонсо: «Стролл такой же – у Ланса потрясающая страсть к команде»
56 минут назад
Бывший механик «Ред Булл» Николас: «В 2026-м команда впервые будет использовать собственный двигатель – она явный аутсайдер»
56 минут назад
Калле Рованпера о переходе в «формулы»: «Готов к тому, что вначале мне надерут зад. Так и должно быть»
сегодня, 10:48
Эдриан Ньюи: «Рассматриваю машины соперников на стартовой решетке, поскольку это просто экономит время»
сегодня, 10:24
Лукас ди Грасси: «Если дуэт «Макларена» проиграет титул, то это будет самое удивительное событие в истории спорта»
сегодня, 09:50
Эстебан Окон: «Пожилой мужчина считал меня сыном, потому что я дал ему автограф. Он даже взял такси до дома моих родителей»
сегодня, 09:20
Хуан-Пабло Монтойя: «Хватит ли Ферстаппену опыта, чтобы справиться с Алонсо? В Колумбии говорят, что Фернандо круче Макса»
сегодня, 08:47
Карлос Сайнс: «Первая победа всегда самая особенная»
сегодня, 08:20
Льюис Хэмилтон: «У меня есть одна идея для ТВ-шоу. Еще работаю над парой идей для анимационных фильмов»
сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50