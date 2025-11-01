Комиссия «Ф-1» обсудит введение двух обязательных пит-стопов в 2026 году (It.motorsport)

Два обязательных пит-стопа могут ввести в «Ф-1» уже в следующем сезоне.

На ближайшем заседании Комиссии «Ф-1» поднимут вопрос о введении двух обязательных пит-стопов в 2026 году, сообщает It.motorsport.com.

Цель «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1», состоит в том, чтобы пилоты смогли атаковать всю дистанцию гонки и не беспокоиться об износе шин.

Команды, чемпионат и ФИА обсудят несколько вариантов. Одно из предложений состоит в обязательном использовании всех трех составов «Пирелли ». Другой вариант – два обязательных пит-стопа без ограничений по составам. Кроме того, есть идея ограничить расстояние, которое разрешается проехать на одном комплекте покрышек, 45 процентами от общей дистанции гонки.

Ожидается, что переговоры будут непростыми. Некоторые в «Ф-1» считают, что обязательное использование трех разных составов приведет к тому, что все команды будут использовать одну и ту же стратегию. Другие источники издания, напротив, полагают, что такое правило спровоцирует различные решения и разнообразит гонки.

Вариант с двумя обязательными пит-стопами, но без других ограничений, может получить более широкую поддержку со стороны коллективов.

