  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
51

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Норрис стал быстрейшим в бразильской квалификации к спринту, Ферстаппен – 6-й.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, напарник Норриса Оскар Пиастри показал третье время. Соперник Ландо и Оскара по чемпионату Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал лишь шестым.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

7 ноября 2025 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,243

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,097

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,185

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,252

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,253

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,337

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,428

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,482

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,532

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,692

Выбыли после второго сегмента:

11. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Карлос Сайнс («Уильямс»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoУильямс
logoЛандо Норрис
logoЛанс Стролл
logoМерседес
logoФранко Колапинто
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoЛьюис Хэмилтон
logoАстон Мартин
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoМакларен
logoГабриэл Бортолето
logoХаас
logoЗаубер
Гран-при Бразилии
logoАльпин
logoЭстебан Окон
logoАндреа Кими Антонелли
logoОливер Бермэн
результаты
logoПьер Гасли
logoИзак Аджар
logoФернандо Алонсо
logoЮки Цунода
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
logoДжордж Расселл
logoКарлос Сайнс
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кими Антонелли о 2-м месте: «Хорошая квалификация. В спринте ожидаю другие условия»
2 минуты назад
Оскар Пиастри о 3-м месте: «Хотелось бы добиться чуть большего, но мы способны бороться за самые высокие места»
4 минуты назад
Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м в квалификации к спринту
15 минут назад
Ландо Норрис: «Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной»
16 минут назад
Хэмилтон не пробился в 3-й сегмент квалификации к спринту после разворота Леклера
41 минуту назадФото
Герхард Бергер: «Чего не хватает «Феррари»? Почти ничего. Обновление не происходит мгновенно»
сегодня, 18:08
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
сегодня, 18:00
Хэмилтон представил шлем в цветах флага Бразилии
сегодня, 17:30Фото
Андреа Стелла: «Макларен» привлекает перспектива стать теми, кто остановит доминирование Ферстаппена»
сегодня, 17:22
Хуан-Пабло Монтойя: «Гонщик «Макларена», который не выиграет титул, захочет уйти в конце 2026-го»
сегодня, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото