Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, напарник Норриса Оскар Пиастри показал третье время. Соперник Ландо и Оскара по чемпионату Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал лишь шестым.
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
7 ноября 2025 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,243
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,097
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,185
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,252
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,253
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,337
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,428
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,482
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,532
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,692
Выбыли после второго сегмента:
11. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Габриэл Бортолето («Заубер»)
15. Оливер Бермэн («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Франко Колапинто («Альпин»)
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
18. Юки Цунода («Ред Булл»)
19. Эстебан Окон («Хаас»)
20. Карлос Сайнс («Уильямс»)
Результаты трех сегментов: