Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Норрис стал быстрейшим в бразильской квалификации к спринту, Ферстаппен – 6-й.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, напарник Норриса Оскар Пиастри показал третье время. Соперник Ландо и Оскара по чемпионату Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал лишь шестым. Гран-при Сан-Паулу Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу 7 ноября 2025 года Квалификация к спринту Топ-10 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,243 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,097 3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,185 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,252 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,253 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,337 7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,428 8. Шарль Леклер («Феррари») +0,482 9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,532 10. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,692 Выбыли после второго сегмента: 11. Льюис Хэмилтон («Феррари») 12. Алекс Албон («Уильямс») 13. Пьер Гасли («Альпин») 14. Габриэл Бортолето («Заубер») 15. Оливер Бермэн («Хаас») Выбыли после первого сегмента: 16. Франко Колапинто («Альпин») 17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») 18. Юки Цунода («Ред Булл») 19. Эстебан Окон («Хаас») 20. Карлос Сайнс («Уильямс») Результаты трех сегментов: