Джордж Расселл: «Мерседесу» нечего терять, так что в ближайших гонках у меня будет больше шансов победить»

Расселл оценил шансы «Мерседеса» в оставшихся гонках сезона-2025.

Пилот «Мерседеса » полагает, что у него будет шанс опередить «Макларен » и «Ред Булл » в последних гонках сезона – в частности, на Гран-при Лас-Вегаса.

«Думаю, в принципе нам нечего терять, так что в ближайших гонках у нас больше шансов победить. Но если они квалифицируются впереди нас, то у нас не будет даже возможности побороться.

Поэтому, мне кажется, Вегас будет хорошей возможностью для нас. В этом году мы все еще наблюдаем ту же тенденцию: мы хорошо выступаем на трассах, где шины не перегреваются. Думаю, в Вегасе мы не увидим сильного износа резины», – сказал Расселл .

