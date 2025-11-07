Андреа Стелла: «Макларен» привлекает перспектива стать теми, кто остановит доминирование Ферстаппена»

Стелла рассказал о настрое на концовку сезона.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла поделился мнением о том, с каким настроением команда походит к финальному отрезку сезона, в рамках которого оба гонщика коллектива претендуют на победу в чемпионате.

«Настрой у команды определенно позитивный. Мы очень рады тому, что наши гонщики занимают сильные позиции в чемпионате. Думаю, у нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха. У нас есть быстрая машина, два быстрых гонщика и готовая и решительно настроенная команда.

Еще нас привлекает перспектива стать теми, кто попробует остановить доминирование Ферстаппена. Ведь мы говорим о чемпионе четырех последних лет. Так что мы определенно будем бороться до самого конца – до последнего поворота гонки в Абу-Даби», – рассказал Стелла.

