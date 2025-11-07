Герхард Бергер: «Чего не хватает «Феррари»? Почти ничего. Обновление не происходит мгновенно»
Бергер высказался о тяжелом периоде «Феррари».
Бывший пилот «Феррари» Герхард Бергер ответил, чего не хватает Скудерии сегодня.
«Почти ничего.
В гонщиках нет сомнений: Шарль Леклер повзрослел, принял вызов от Льюиса Хэмилтона и выступает выдающимся образом.
Я прошел через стадию обновления «Феррари» с Жаном Тодтом и знаю, что оно не происходит мгновенно. Мы все страдаем, когда не видим пилотов на подиуме», – порассуждал Герхард в интервью Corriere dello Sport.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: OneStopStrategy.com
