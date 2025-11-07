Герхард Бергер: «Чего не хватает «Феррари»? Почти ничего. Обновление не происходит мгновенно»

Бергер высказался о тяжелом периоде «Феррари».

Бывший пилот «Феррари» Герхард Бергер ответил, чего не хватает Скудерии сегодня.

«Почти ничего.

В гонщиках нет сомнений: Шарль Леклер повзрослел, принял вызов от Льюиса Хэмилтона и выступает выдающимся образом.

Я прошел через стадию обновления «Феррари» с Жаном Тодтом и знаю, что оно не происходит мгновенно. Мы все страдаем, когда не видим пилотов на подиуме», – порассуждал Герхард в интервью Corriere dello Sport.

