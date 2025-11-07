Ландо Норрис: «Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной»

Норрис рад поулу в спринте.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался доволен достигнутым результатом.

«Квалификация сложилась чуть тяжелее, чем хотелось бы. Борьба была очень плотной. Болиды «Мерседеса» очень быстры на «софте». При этом всегда непросто сходу определить, как работать с шинами «медиум», а как с «софтом», насколько сильно ты можешь атаковать.

Но мы сделали то, что должны были, и сегодня мы оказались быстрее всех. Было сложнее, чем в Мексике. При этом я не в полной мере комфортно себя чувствовал, так что такой результат – это здорово.

Посмотрим, что завтра будет с погодой. Утром ожидается дождь и очень сильный ветер. Но сейчас в любом случае рано беспокоиться. Сегодня я всем доволен. Было трудно, но мы справились», – рассказал Норрис.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?