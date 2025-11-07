Хуан-Пабло Монтойя: «Гонщик «Макларена», который не выиграет титул, захочет уйти в конце 2026-го»

Монтойя предположил уход Норриса или Пиастри из «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя допустил, что Ландо Норрис или Оскар Пиастри покинут «Макларен » в конце 2026 года.

«Говорю вам: один из них останется недоволен итогами этого года. Если только «Макларен» не будет доминировать [в 2026-м], один из них захочет уйти.

Тот, кто будет недоволен, захочет уйти. Если Оскар выиграет титул, Оскар останется. Если Ландо станет чемпионом, значит, Ландо никуда не уйдет», – объяснил эксперт в интервью AS Colombia.

