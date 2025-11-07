Хэмилтон представил шлем в цветах флага Бразилии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон проведет Гран-при Сан-Паулу в особом шлеме.

Семикратный чемпион «Формулы-1» показал специальную ливрею в цветах флага Бразилии.

«Огромное спасибо за вашу поддержку и тепло – в этот уик-энд я отдам все силы ради вас, болельщиков», – написал почетный гражданин Бразилии на португальском.

Хэмилтон теперь и на Гран-при ходит в нарядах «Феррари»: уложился в $7 тысяч!

Расклады «Ф-1» в Бразилии: двум фаворитам нужен камбэк, а на радаре – дождь и шанс на сенсацию

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона