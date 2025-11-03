Джонни Херберт: «У Хэмилтона постоянно что-то идет не так, Леклеру же почти всегда удается добиваться неплохих результатов»

Херберт оценил выступления Хэмилтона в Мехико.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением об очередной неудаче Льюиса Хэмилтона – которая на этот раз случилась на Гран-при Мехико. Притом что напарник Льюиса Шарль Леклер хорошо провел гонку и сумел финишировать на подиуме.

«Когда на Гран-при Мехико возникла дуэль с борьбой колесо в колесо между Хэмилтоном и Ферстаппеном, я подумал, что эта гонка может сложиться для Льюиса очень неплохо. Однако в итоге уик-энд в Мехико обернулся для Хэмилтона очередным разочарованием.

Квалификация прошла неплохо – Льюис, как кажется, был доволен. Но в гонке не сумел добиться результата. Как кажется, в этом сезоне у Хэмилтона постоянно что-то идет не так, в то время как Леклеру почти всегда удается добиваться неплохих результатов.

И теперь любопытно, как пройдут оставшиеся гонки. Ведь Льюис говорит, что стал комфортнее чувствовать себя за рулем болида «Феррари » и выложится на максимуме, чтобы хотя бы раз в этом сезоне попасть на подиум», – рассказал Херберт.

