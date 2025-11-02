Фредерик Вассер: «Ф-1» уже сейчас нужно решить, как будут выглядеть правила 2035 года»

Вассер призвал «Ф-1» задуматься о правилах 2035 года.

Руководитель «Феррари» считает, что «Формуле-1» стоит задуматься о долгосрочной перспективе и начать размышлять над следующими регламентами.

«Задача заключается в том, чтобы сохранять нынешний успех серии и продолжать продвигать технологии. Сложность в том, что сейчас нам нужно решить, как будут выглядеть правила 2035 года. Я бы сказал, что нам нужно со всем разобраться уже сейчас.

Непросто представить, как будет выглядеть автоиндустрия в 2035-м. Думаю, сегодня люди меняются очень быстро – и это главная трудность», – сказал Вассер.

