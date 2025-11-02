Фредерик Вассер: «Новый регламент – вызов для «Феррари». Предстоит начать все с нуля»

Вассер считает, что «Феррари» будет непросто в 2026-м.

Руководитель «Феррари » поделился мнением о следующем сезоне, когда в силу вступит новый регламент.

«Когда у вас появляется новый регламент, то вы не знаете, где окажетесь. У нас уже были случаи в прошлом наподобие двигателя «Мерседеса» в 2014-м или «Брауна» в 2009-м.

Для команды это в какой-то степени вызов. Мы привыкли разрабатывать новый болид на основе версии прошедшего сезона в попытке ее улучшить. Теперь же нам предстоит начать все с нуля.

Труднее всего то, что мы начинаем с нуля везде: у нас новые шины, новое топливо, новый двигатель, новое шасси, новый спортивный регламент – все новое.

Это довольно непросто. Но все-таки такова природа нашего спорта. Не стоит жаловаться раньше времени. Посмотрим, какая ситуация сложится в следующем году», – сказал Вассер .

