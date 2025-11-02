  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Астон Мартин»: «Команда должна достигнуть максимума в рекордные сроки»
1

Руководитель «Астон Мартин»: «Команда должна достигнуть максимума в рекордные сроки»

В «Астон Мартин» намерены добиться успеха в рекордные сроки.

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл поделился тем, как инженеры работают с Эдрианом Ньюи.

«Ранее на этой неделе я общался с некоторыми инженерами. Они сказали, что Эдриан всегда придерживается основ инженерии.

Я посмотрел на них и сказал: «Ну, разве мы все не должны их придерживаться?» Эдриан дает нам четкое представление, как добраться до вершины – было бы замечательно, если бы все инженеры это чувствовали.

Все должно быть сконцентрировано на этой цели. Мы должны достигнуть максимума в рекордные сроки. Вот как работают в этой индустрии, все предельно просто», – сказал Коуэлл.

Эдриан Ньюи об «Астон Мартин»: «В «Ред Булл» было трудно справиться со взаимными обвинениями. Сейчас у меня чувство дежавю»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Эндрю Коуэлл
logoАстон Мартин
logoЭдриан Ньюи
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Главный инженер «Ред Булл»: «Ферстаппен невероятен. Он помогает объединить команду»
19 минут назад
Джеймс Воулз: «Цель на гоночный уик-энд в Бразилии – провести его максимально целостно и постараться заработать как можно больше очков»
26 минут назад
Ральф Шумахер: «Норрис осознал, что Пиастри может допускать ошибки, что он может его победить»
42 минуты назад
Фредерик Вассер: «Ф-1» уже сейчас нужно решить, как будут выглядеть правила 2035 года»
48 минут назад
Пэт Симондс: «Кадиллак» нацеливается к началу следующего году достичь отметки в 600 сотрудников»
сегодня, 13:52
Лоренс Стролл о сотрудничестве с «Хондой»: «Астон Мартин» впервые будет работать с производителем – это совершенно другой опыт»
сегодня, 13:34
Габриэл Бортолето: «В «Ф-3» Алонсо сказал мне, чтобы я не ждал от себя побед в каждой гонке»
сегодня, 13:23
Гюнтер Штайнер о недовольстве Расселла: «Не назвал бы это признаком появления проблем в «Мерседесе»
сегодня, 12:52
Мартин Брандл: «Я правда верю, что «Макларену» все равно, кто из гонщиков команды выиграет чемпионат. Главное – не Ферстаппен»
сегодня, 12:22
Валттери Боттас: «Если бы мог, то больше бы работал с «Кадиллаком». Но сейчас мой работодатель – «Мерседес»
сегодня, 12:05
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50