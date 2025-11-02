Руководитель «Астон Мартин»: «Команда должна достигнуть максимума в рекордные сроки»
В «Астон Мартин» намерены добиться успеха в рекордные сроки.
Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл поделился тем, как инженеры работают с Эдрианом Ньюи.
«Ранее на этой неделе я общался с некоторыми инженерами. Они сказали, что Эдриан всегда придерживается основ инженерии.
Я посмотрел на них и сказал: «Ну, разве мы все не должны их придерживаться?» Эдриан дает нам четкое представление, как добраться до вершины – было бы замечательно, если бы все инженеры это чувствовали.
Все должно быть сконцентрировано на этой цели. Мы должны достигнуть максимума в рекордные сроки. Вот как работают в этой индустрии, все предельно просто», – сказал Коуэлл.
Эдриан Ньюи об «Астон Мартин»: «В «Ред Булл» было трудно справиться со взаимными обвинениями. Сейчас у меня чувство дежавю»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости