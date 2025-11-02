Руководитель «Астон Мартин»: «Команда должна достигнуть максимума в рекордные сроки»

В «Астон Мартин» намерены добиться успеха в рекордные сроки.

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл поделился тем, как инженеры работают с Эдрианом Ньюи.

«Ранее на этой неделе я общался с некоторыми инженерами. Они сказали, что Эдриан всегда придерживается основ инженерии.

Я посмотрел на них и сказал: «Ну, разве мы все не должны их придерживаться?» Эдриан дает нам четкое представление, как добраться до вершины – было бы замечательно, если бы все инженеры это чувствовали.

Все должно быть сконцентрировано на этой цели. Мы должны достигнуть максимума в рекордные сроки. Вот как работают в этой индустрии, все предельно просто», – сказал Коуэлл.

