«Ф-3» объявила о призовом фонде в 1 млн евро для лучших пилотов, переходящих в «Ф-2»

В «Ф-3» появился собственный призовой фонд в миллион евро.

Третья «формула» сообщила, что выплатит призовые сильнейшим гонщикам, начиная с завершившегося сезона-2025.

Общий фонд составит миллион евро. Чемпион «Формулы-3» будет получать 300 000, вице-чемпион – 250 000, за третье, четвертое и пятое места выдадут 200 000, 150 000 и 100 000 евро, соответственно.

Для получения денег необходимо повышение в «Формулу-2» в следующем сезоне. Если гонщик из топ-5 не получит место в «Ф-2», призовые перейдут следующему спортсмену.

Фонд станет дополнением к финансовой награде от «Пирелли», которая выплачивает чемпиону 300 000 евро.

В 2025 году лучшим в «Ф-3» стал Рафаэл Камара, в топ-5 также попали Никола Цолов, Мари Бойя, Тим Трамниц и Мартиниус Стенсхорне. Цолов перейдет в «Ф-2», о повышении его коллег пока не объявлено.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-3»
