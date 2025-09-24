«Ф-3» объявила о призовом фонде в 1 млн евро для лучших пилотов, переходящих в «Ф-2»
Третья «формула» сообщила, что выплатит призовые сильнейшим гонщикам, начиная с завершившегося сезона-2025.
Общий фонд составит миллион евро. Чемпион «Формулы-3» будет получать 300 000, вице-чемпион – 250 000, за третье, четвертое и пятое места выдадут 200 000, 150 000 и 100 000 евро, соответственно.
Для получения денег необходимо повышение в «Формулу-2» в следующем сезоне. Если гонщик из топ-5 не получит место в «Ф-2», призовые перейдут следующему спортсмену.
Фонд станет дополнением к финансовой награде от «Пирелли», которая выплачивает чемпиону 300 000 евро.
В 2025 году лучшим в «Ф-3» стал Рафаэл Камара, в топ-5 также попали Никола Цолов, Мари Бойя, Тим Трамниц и Мартиниус Стенсхорне. Цолов перейдет в «Ф-2», о повышении его коллег пока не объявлено.