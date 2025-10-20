Льюис Хэмилтон: «В конце гонки думал, что у меня либо сломано переднее антикрыло, либо что-то не так с шинами»

Хэмилтон рад сохранению 4-й позиции в Остине.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при США, рассказав о том, что опасался не добраться до финиша, поскольку на последнем круге на его болиде возникли проблемы.с

«Я не до конца уверен в том, что случилось. Я прошел 5-й поворот и мне показалось, что я на что-то наехал. На машине внезапно проявилась сильная недостаточная поворачиваемость – так что я подумал, что получил прокол колеса. На торможении в 11-м повороте машина вообще отказалась останавливаться.

Я не понимал, что происходит, но каким-то образом все-таки продержался последние несколько поворотов, хоть и в условиях сильной недостаточной поворачиваемости.

Я думал, что у меня либо сломано переднее антикрыло, либо что-то не так с шинами. И да, на последнем круге я был близок к тому, чтобы пропустить Пиастри .

Тем не менее, команда определенно движется в правильном направлении, прогрессирует. Машина работает все лучше. В ближайшие дни я собираюсь внимательно изучить все данные и постараться понять, как мы сможем выжать из машины больше скорости», – рассказал Хэмилтон.

