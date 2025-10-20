  • Спортс
2

Андреа Стелла: «Ферстаппен в борьбе за титул – заглавными буквами. Я очень четко сказал это в Баку»

Стелла прокомментировал угрозу со стороны Ферстаппена после победы Макса.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США и приблизился к двум гонщикам британской команды в чемпионате.

«На мой взгляд, опасность та же, что была в Баку, и я уже упоминал об этом вчера. Тогда я очень четко сказал, заглавными буквами, что Макс в борьбе за титул в зачете пилотов.

Когда я что-то утверждаю, я говорю серьезно. Дело в опыте, в оценке динамики, в предстоящих автодромах.

Для меня загадки в этом нет. И мы знаем, что Макс становится очень серьезным кандидатом на победы, если позволяет техника. Так что это не меняет наше понимание ситуации. Это не меняет то, как мы работаем. Нам необходимо извлекать максимум и продолжать выдавать хорошие уик-энды. В этом плане, например, в Баку мы не извлекли максимум, не провели идеальную гонку.

Безусловно, у нас есть огромная возможность. Судьба чемпионата в зачете гонщиков в наших руках, не в чьих-то еще. Такой настрой нам нужен, и с таким настроем мы будем работать», – заявил Андреа.

Андреа Стелла: «Борется ли Ферстаппен за титул? Твердое да. Сможете написать это заглавными буквами?»

Ферстаппен отыграл 23 очка у Пиастри за один уик-энд, Норрис до 14 баллов сократил отставание в чемпионской гонке

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
